تجديد حبس قاتل زوجته بالخصوص 15 يوما على ذمة التحقيقات

القليوبية – فريق المحافظات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخصوص، حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته داخل شقتهما بالخصوص إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات، وترك ابنته بالمنزل وذهاب للإقامة عند أسرة والدتها المجنى عليها بمحافظة الشرقية دون علمه.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بحضور "عوض س م" 45 سنة سائق ومقيم الزرايب بالخصوص، السابق اتهامه فى قضية "قتل" على قسم شرطة المدينة وقرر قيامه بقتل زوجته "مروة ا ا" ربة منزل، حيث قام بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" بطعنة نافذه بالصدر من الجهة اليسرى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك على إثر خلافات بينهما .

على الفور انتقل الرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص، وبالفحص تبين أن الشقة محل الواقعة كائنة بعقار بالطابق السادس ووجود جثة المتوفاة داخل غرفة النوم، وبمناظرتها تبين وجود طعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة .

بسؤال المتهم، قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما على إثر قيام ابنتهما المدعوة "ه ع س" طالبة بالصف الثانى الثانوى، بترك المنزل منذ يوم 10 الجارى وعقب علمه بتواجدها طرف أهلية زوجته بمحافظة الشرقية وعدم إخباره بذلك تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدى على زوجته بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها وحضر للإبلاغ.

جرى التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عباره عن "سكين" ملوث بالدماء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4684 إدارى قسم الخصوص لسنة 2019م