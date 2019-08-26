تجديد حبس عامل بتهمة اغتصاب فتاة لإجبار أسرتها على الزواج منه

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عامل 45 يوما على ذمة التحقيق، اغتصب فتاة لإجبار أسرتها على الزواج منها.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت عندما تقدم شاب لفتاة لخطبتها فى شقتها بمنطقة المرج، إلا أن والدها رفض طلبه بسبب سوء سلوكه المعروف عنه فى المنطقة، وخوفا على مستقبل ابنته مع ذلك الشاب معتاد التشاجر ومثير للمشاكل وتعاطى المخدرات حيث استقبله والد الفتاة فى شقته، وطلب المتهم التقدم لخطبة ابنته فرد عليه والده "معندناش بنات للجواز"، ونزل المتهم من الشقة غاضبا وعزم على الانتقام من والد الفتاة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم انتظر الفتاة أسفل منزلها، وعندما شاهدها توجه لها وسألها عن سبب رفض والدها خطبتها منه فأخبرته بسبب سوء سلوكك المعروف عنه فى المنطقة، وبعدها بيوم اتفق المتهم مع سائق "توك توك" على خطف الفتاة من الشارع حيث انتظرها، وما أن شاهدها توجه إليها وجذبها إلى التوك توك وكتم أنفاسها حتى لا تستطيع الاستغاثة بالمارة ثم وضع سلاح أبيض على رقبتها وطلب منها عدم المقاومة، وتوجه بها إلى شقته عنوة وجردها من ملابسها تحت تهديد السلام واعتدى عليها جنسيا وسمح لها بالانصراف من الشقة وهى فى حالة إعياء شديدة.

وكشفت التحريات أن المتهم اتصل بوالد الفتاة وأخبره بأنه اغتصب ابنته، ولا مفر إلا من زواجه منها حتى لا يفتضح أمرها، ولا يقبل أن شاب آخر يقوم بالزواج منها، إلا أن والد الفتاة بعدما حكت له أبنته عما حدث لها، توجه إلى قسم شرطة المرج وحرر محضرا بالواقعة حيث تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما اعترفت عليه المجنى عليها وأمرت النيابة بعرض الفتاة على الطب الشرعى.