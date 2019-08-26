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تجديد حبس حارس عقار بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى قصر النيل

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:27 م
تجديد حبس حارس عقار بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى قصر النيل كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكة جنح قصر النيل، تجديد حبس  حارس عقار وسيدتين، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالى من داخل شقة  .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة قصرالنيل، لإحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية وفضية، مبلغ مالى) من داخل الشقة محل سكنها، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "نجل حارس العقار محل سكن المُبلغة، مقيم بذات العنوان واصل بلدته مركز شرطة سمالوط بالمنيا"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، ولعلمه باحتفاظ المُبلغة بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة بالشقة محل البلاغ، وقيامها بتسليمه المفتاح الأصلى للشقة سكنها للقيام بأعمال النظافة فقام بإرتكاب الواقعة والإستيلاء على المسروقات.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى "ربتى منزل- مقيمتان بمنطقة إمبابة بالجيزة" وبمواجهتهما اعترفتا بتحصلهما على المسروقات بقصد التصرف فيها بالبيع مع علمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

مشغولات ذهبية

قصر النيل

حارس عقار يسرق شقة

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