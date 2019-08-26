تامر أمين يتقدم بأوراقه للحصول على تصريح من نقابة الإعلاميين لممارسة المهنة

تقدم الإعلامى تامر أمين، اليوم الاثنين، بالأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين.

ومن جانبه،قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار تقدم بأوراقه اليوم لنقابة الإعلاميين، مشيرا إلى أن لجنة القيد ستفحص الأوراق المقدمة.

وكانت نقابة الإعلامين برئاسة الدكتور طارق سعدة قررت منع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار من ممارسة النشاط الاعلامى فى القناة أو أى وسيلة إعلامية أخرى لعدم حصوله على تصريح مزاولة النشاط الإعلامى للنقابة وغير مقيد بجداول النقابة، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأرسل مجلس نقابة الإعلاميين خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقرار وإبلاغ إدارة قناة النهار بمنع تامر أمين من الظهور أو ممارسة النشاط الإعلامى.