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تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:21 م
تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية محكمة،ارشيفية
كتبت أمنية الموجي و إيهاب المهندس

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رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

والمتهمون المخلى سبيلهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عمر رزق، وأحمد عبد الفتاح، وشيماء خليل، وجهت نيابة أمن الدولة إليهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

 


تأييد إخلاء سبيل

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

نيابة أمن الدولة

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