تأجيل محاكمة 9 متهمين بأحداث عنف الموسكى لجلسة 22 سبتمبر المقبل

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكى" لجلسة 22 سبتمبر لتعذر حضور المتهمين.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.