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تأجيل محاكمة متهمين بـ" أحداث ماسبيرو الثانية" لـ 22 سبتمبر

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:48 م
تأجيل محاكمة متهمين بـ" أحداث ماسبيرو الثانية" لـ 22 سبتمبر المستشار محمد سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الإثنين، تأجيل ثانى جلسات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، لجلسة 22 سبتمبر للإطلاع.
 
 
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
 
 
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا.
 
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

احداث ماسبيرو

جنايات القاهرة

شغب ماسبيرو

المستشار محمد سعيد الشربينى

التجمهر والقتل العمد

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