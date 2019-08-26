بوتين يعفى السفير الروسى فى بريطانيا من منصبه

أعفى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، السفير الروسي لدى المملكة المتحدة ألكسندر ياكوفينكو من منصبه.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن مرسوم بوتين بهذا الشأن ينص على إعفاء السفير الروسى لدى المملكة المتحدة ألكسندر ياكوفينكو من مهام منصبه كسفير فوق العادة والمفوض الروسي لدى المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن ياكوفينكو قد أكمل مدته وعاد إلى روسيا، وجرى تعيين المستشار والمبعوث إيفان فولودين قائما بالأعمال بشكل مؤقت للسفارة الروسية في لندن.

يذكر أنه جرى تعيين ياكوفينكو سفيرا لروسيا في بريطانيا عام 2011.