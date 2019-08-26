بكين تحث واشنطن على عدم إساءة تقدير الوضع بمواصلتها زيادة الرسوم الجمركية

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حثت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية على عدم إساءة تقدير الوضع، والتوقف فورا عن ما وصفته بـ "النهج الخاطيء" المتعلق بمواصلة زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة - إن إعلان الولايات المتحدة مواصلة زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة حوالى 550 مليار دولار تنتهك التوافقات التى توصل إليها رئيسا الدولتين فى اجتماع أوساكا باليابان، مؤكدا أن الصين لا تخشى أية تهديدات أو ترويع، وأنها دائما تعارض الإجراءات التجارية الأحادية والتنمر والضغوط الشديدة من الجانب الأمريكي.

وأضاف شوانغ، أن الخطوة الأمريكية تنتهك أيضا مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، وتقوض بشدة النظام التجارى متعدد الأطراف والنظام التجارى الدولى الطبيعي، ومصالح الدولتين، والسلسلة الصناعية وسلسلة التوريد العالميتين.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت أمس الأول السبت، مواصلة رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة حوالى 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) فرض تعريفات جمركية إضافية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة قيمتها 75 مليار دولار.