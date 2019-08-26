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بعيدا عن الوراثة والهرمونات..طوال القامة لديهن فرصة أكبر لإنجاب توائم

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:00 م
بعيدا عن الوراثة والهرمونات..طوال القامة لديهن فرصة أكبر لإنجاب توائم توأم - صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

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هناك بعض الأشخاص الذين يحلمون بأن يكون لديهم طفلين توأم، وهناك بعض العوامل تساهم فى زيادة احتمالات إنجاب التوائم سواء طبيعية أو مكتسبة كأدوية الخصوبة والمشنطات.

ووفقا لموقع " healthline" إلى أن هناك حالة واحدة من كل 250 حالة حمل تؤدي إلى التوائم بشكل طبيعي، وقد يكونا توأمان متطابقان، أو مختلفان.

فرص حدوث توائم متماثلة نادرة نسبيًا حوالي 3 أو 4 من كل 1000 ولادة، التوائم المتماثلة دائمًا ما يكونان من نفس الجنس سواء الأولاد أو البنات.

العوامل التي تزيد من احتمالات وجود التوائم بشكل طبيعي
 

علم الوراثة

تزيد فرص انجاب التوأم فى كثير من العائلات ، حيث أكدت الدراسات أنه يمكن أن تنتقل فرط الإباضة في الحمض النووي الخاص بالمرأة والذى تتوارثه من أبويها.

السن
 

السيدات فوق سن الـ35 هم أكثر عرضه لإنجاب توأم فكلما تقدم عمر المراة زادت فرص إنجابها للتوأم، نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث عندما تقترب مرحلة انقطاع الطمث قد تشجع الجسم على إطلاق أكثر من بويضة واحدة أثناء الإباضة، إذا تم تخصيب اثنين أو أكثر وكلاهما يزرعان فتنجب المرأة التوائم .

النساء الأكثر طولا

يبدو أن النساء الأطول لديهن نسبة أعلى من التوائم، وكشفت العديد من الدراسات أن معدل التوائم أعلى لدى النساء اللواتي يتميزن بطول القامة.

 

زيادة الوزن
 

النساء اللائي يعانين من زيادة الوزن لديهن أيضًا فرصة أكبر في الحمل التوائم بشكل طبيعي.

 

النظام الغذائى
 

أكدت العديد من الدراسات أن ما تأكله قد يجعل فرص انجاب التوائم أكثر احتمالًا ،فالنساء اللائي يستهلكن منتجات حيوانية وخاصة منتجات الألبان تؤثر على التكاثر البشري عند تناولها.

أيضا تناول الكثيرمن البطاطا المقلية يزيد من فرص الإصابة بتوأم أيضًا، فقد تدعم المواد الغذائية الهرمونات التي تساعد الجسم على إطلاق أكثر من بيضة واحدة في كل مرة.

 

 


التوأم

الحمل فى توأم

اسباب حمل التوأم

زيادة فرص الحمل فى توأم

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