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بروتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس وجامعتى بكين فى الترجمة والبعثات الطلابية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:26 ص
بروتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس وجامعتى بكين فى الترجمة والبعثات الطلابية جانب من توقيع البروتوكول
الإسماعيلية – جمال حراجى

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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، إنه ضمن فعاليات المعسكر الصيفى لطلاب معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس والمقام حاليا بالصين، تم عقد تعاون بين جامعة القناة وجامعتى بكين واللغات والثقافة للتعاون فى الترجمة والبعثات الطلابية

وأشاررئيس الجامعة فى بيان له اليوم، إلى أن الدكتورحسن رجب مدير معهد كونفوشيوس بالإسماعيلية وعميد كلية الألسن عقد لقاء مع الدكتورة شين شيا مدير معهد كونفوشيوس بجامعة اللغات والثقافة ببكين الشريك العلمى لجامعة قناة السويس فى معهد كونفوشيوس، ودار اللقاء حول تنفيذ برنامج الساعات المعتمدة إضافة الى برنامج التعاون المطبق حاليا، وذلك فى إطار التعاون بين جامعة قناة السويس وجامعة بكين للغات والثقافة

كما أجتمع الدكتور حسن رجب مع الدكتور لولين عميد كلية الدراسات الأجنبية بجامعة اللغات والثقافة بالصين، وتناول الإجتماع مناقشة سبل التعاون فى مجال الترجمة بين اللغتين العربية والصينية، كذلك تباحثا حول إيفاد الطلبة الصينيين لدراسة اللغة العربية كبرنامج خاص لغير الناطقين بها

وأعرب الدكتور لو لين عن رغبته ورغبة رئيس جامعة اللغات والثقافة بزيادة أوجه التعاون مع جامعة قناة السويس وانه يجرى الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم حول هذه المجالات من التعاون العلمى والثقافى.

1- جانب من البروتوكول
جانب من البروتوكول

 

2- جانب من البروتوكول
جانب من البروتوكول

 

3- جانب من البروتوكول
جانب من البروتوكول

 


بروتوكول تعاون

جامعة قناة السويس

المعسكر الصيفى للطلاب

جامعتى بكين واللغات والثقافة

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