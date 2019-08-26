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برلماني روسى: العقوبات الأمريكية الجديدة لن يكون لها تأثير كبير على موسكو

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:21 ص
برلماني روسى: العقوبات الأمريكية الجديدة لن يكون لها تأثير كبير على موسكو مجلس الدوما الروسى
أ ش أ

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اعتبر رئيس لجنة الأسواق المالية فى مجلس الدوما الروسى (مجلس النواب ) أناتولى أكساكوف أن مجموعة العقوبات الأمريكية الجديدة لن يكون لها تأثير كبير على روسيا.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن أكساكوف قوله اليوم الإثنين إنه تم الإعلان عن تطبيق التدابير التقييدية ضد روسيا في أوائل أغسطس الجاري، بعد ذلك، رفعت وكالة "فيتش" مستوى التصنيف الائتماني لروسيا وعدد من الشركات المملوكة للدولة (ما يدل على أن روسيا أصبح لها ضمان اقتصادي أكبر). بالإضافة إلى ذلك، كان رد فعل السوق والممثلين الرسميين لروسيا والمجتمع المصرفي هادئا.
وشدد البرلماني على أن روسيا لسنوات عديدة لم تحصل على قروض خارجية من المنظمات المالية الدولية، لأن لديها فائض في الميزانية وديون حكومية صغيرة.مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة بالأحرى تخص السياسة الداخلية لأمريكا وربما تتعلق بالحملة الانتخابية.
وتم تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية على خلفية قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا، لأن موسكو وفق واشنطن لم تقدم الضمانات المطلوبة التي يتطلبها القانون الأمريكي بهذا الخصوص.
وتشمل العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا في إطار قضية سكريبال، قيودا على ديون الدولة ومطالبة واشنطن من المنظمات الدولية، على سبيل المثال، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم تقديم قروض لموسكو. ولن يُسمح للبنوك الأمريكية بالمشاركة في الطرح العام الأولي للديون السيادية الروسية غير المقيدة بالروبل وإقراضها للحكومة الروسية بغير الروبل..وسيتم فرض قيود إضافية على تصدير عدد من المواد والسلع والمعدات إلى روسيا ضمن قائمة وزارة التجارة الأمريكية.


روسيا

مجلس الدوما الروسى

البرلمان الروسى

أناتولى أكساكوف

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