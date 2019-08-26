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بدء ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:41 م
بدء ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات وزارة التضامن - أرشيفية
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

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بدأت منذ قليل فعاليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، بحضور وزارتى التضامن الاجتماعى  والشباب، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى. 
 
وسيتم تسليم كأس البطولة للفريق الفائز بعد انتهاء فعاليات الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، الذى أطلقه الصندوق.

صندوق الادمان

التضامن

الدورى الرياضى للمتعافين

المخدرات

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