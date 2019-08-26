الرئيسية تقارير مصرية بدء ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:41 م وزارة التضامن - أرشيفية كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بدأت منذ قليل فعاليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، بحضور وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى. وسيتم تسليم كأس البطولة للفريق الفائز بعد انتهاء فعاليات الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، الذى أطلقه الصندوق. صندوق الادمان التضامن الدورى الرياضى للمتعافين المخدرات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة التضامن الإجتماعى بأسوان تعلن فتح باب "الخدمة العامة" من أول أكتوبر السبت، 24 أغسطس 2019 01:40 م صور.. وزيرة التضامن الاجتماعى تزور جمعية دار الحكمة الخميس، 08 أغسطس 2019 07:16 م وزارة التضامن الاجتماعى: انتظام صرف معاشات شهر أغسطس لليوم الثانى الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 01:13 م رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين "الأوقاف" و"التضامن الاجتماعى" لتجهيز 1000 وحدة سكنية بالاسمرات "3" الخميس، 01 أغسطس 2019 03:26 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ" علاج الأورام والجزر المنعزلة إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر "ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو" "بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط" "الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب المزيد من Trending Plus
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