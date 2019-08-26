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بدء تجارب التشغيل للمرحلة الأولى بمحطة معالجة الصرف الثلاثية بالبحر الأحمر ‬

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:25 ص
بدء تجارب التشغيل للمرحلة الأولى بمحطة معالجة الصرف الثلاثية بالبحر الأحمر ‬ وزراة الإسكان
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫أكدت وزارة الاسكان، بأنه جارٍ إجراء تجارب التشغيل للمرحلة الأولى بطاقة 30 ألف م3/ يوم، بمحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية، بمحافظة البحر الأحمر، والتى تبلغ طاقتها الإجمالية 90 ألف م3/يوم، بتكلفة 875 مليون جنيه.‬
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‫وأضافت وزارة الاسكان، أنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات أخرى للصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة 1.635 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام الحالى 2019، وتشمل، مشروع توسعات صرف صحي الغردقة وخدمة المناطق المستجدة والمحرومة (8 محطات رفع + شبكات)، ومشروع الصرف الصحى بمدينة رأس غارب، ومشروع الصرف الصحى بمدينة القصير، ومشروع الصرف الصحي بمدينة سفاجا. ‬

وزاره الاسكان

مشروعات المياه

محطه المياه

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