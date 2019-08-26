انطلاق مهرجان "الرمان الوطنى السعودى" الشهر القادم فى مدينة "الباحة" بالمملكة

كتب محمد تهامى زكى

تستقبل منطقة الباحة بداية شهر محرم المقبل، مهرجان الرمان الوطنى، فى نسخته الثامنة باعتبارها وجهة سياحية لتنوع منتجات المنطقة الزراعية، ما جعلها محط أنظار المستثمرين الذين بدءوا فى إقامة المشروعات السياحية الزراعية.

ووفقا لجريدة "الحياة" السعودية، فيعد مهرجان الرمان، الذى يقع بقرية "ترف رغدان" من المهرجانات الموسمية الواعدة، التى تعكس هوية المنطقة الزراعية وتشكل أهمية اقتصادية عالية ونافذة تسويقية مهمة للمزارعين ومنتجى الرمان وحافزاً للاستثمار فى القطاع الزراعى فى المنطقة، ورافداً اقتصادياً وسياحياً مهماً ومنتجا وطنيا يعزز مكانة المنطقة زراعياً، ويسهم بتسويق المنتجات الزراعية التى تشتهر بها المنطقة لتعزز الحركة الاقتصادية.





وشهدت السياحية الزراعية فى منطقة الباحة، تطوراً ملحوظاً من خلال المهرجانات للمنتجات الزراعية، لما تشهده المنطقة من حركة سياحية متنامية وما تتميز به من بيئة زراعية خصبة تسهم فى تنمية الحركة السياحية وتحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية على ملاك المزارع والمواطنين وتوفير فرص وظيفية للشبان والفتيات.