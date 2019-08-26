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اليوم.. مرافعة دفاع 5 متهمين بالرشوة بينهم 3 موظفين بجمارك مطار القاهرة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:03 ص
اليوم.. مرافعة دفاع 5 متهمين بالرشوة بينهم 3 موظفين بجمارك مطار القاهرة محكمه_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوى، فى قضية طلب وتقاضى رشوة قدرها 68 ألف جنيه، مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك، ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، عن أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد بطلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى، ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى دون دفع المستحقات المالية، ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين.

وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه، وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.

 

 

 

 


رشوه المطار

تعريب بضائع

مطار القاهره

جنايات القاهر

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