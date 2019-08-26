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فى البحر الأحمر

اليوم شباب الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر يفتتحون مؤتمرهم السنوى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:00 ص
اليوم شباب الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر يفتتحون مؤتمرهم السنوى هانى باخوم - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية
كتبت سارة علام

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تبدأ  لجنة الشباب الإيبارشى بالكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، مؤتمر للشباب، وذلك منذ اليوم الاثنين السادس والعشرين من  أغسطس الجارى وحتى 29 من الشهر نفسه بمحافظة البحر الأحمر.

يأتى هذا المؤتمر تحت شعار "الاتجاه المعاكس"، وذلك تحت رعاية  الأنبا عمانوئيل عياد مطران ، إيبارشية طبية للأقباط الكاثوليك، والأب ماركو ناجى مسئول الشباب بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

يناقش المؤتمر الموضوعات التى يهتم بها شباب الجيل الحالى مع محاضرين متخصصين، كما سيحضر شخصيات بارزة، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية هادفة، ورحلات بحرية.


مؤتمر الشباب الكاثوليكي

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