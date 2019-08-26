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اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:12 م
اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء العالم على هامش قمة السبع الكبار G7، فى فرنسا.
 
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السيسي

السبع الكبار

لقاء السيسي وترامب

ترامب

حرائق غابات الامازن

اليوم السابع بلس

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