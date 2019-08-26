اليابان تواصل التعاون مع روسيا والصين بشأن نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية

أ ش أ

قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، يوشيهيدى سوجا، اليوم الإثنين، إن اليابان ستواصل التعاون مع المجتمع الدولى وفى المقام الأول مع روسيا والصين لضمان نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

وشدد سوجا، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، على أنه فى سبيل نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية، ستواصل اليابان التعاون مع الولايات المتحدة، كما ستواصل التعاون الثلاثى بين طوكيو وواشنطن وسول، فضلًا عن التعاون مع المجتمع الدولى وفى المقام الأول مع روسيا والصين.

وأشار سوجا، إلى أن رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، والرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، كانا اتفقا على التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بقضايا برنامج كوريا الشمالية النووى والصاروخى، والمواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية وذلك خلال محادثات جرت أمس بين آبى وترامب على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع فى مدينة بياريتز الفرنسية.

وبدأت أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع وسط ورود أنباء بإطلاق بيونج يانج صاورخ آخر، إذ اختبرت صواريخ باليستية قصيرة المدى أمس الأول للمرة السابعة خلال الأسابيع الستة الماضية، بحسب تاس.