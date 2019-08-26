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الهجرة تدعو خبراء وعلماء مصر بالخارج للانضمام لمؤسسة مصر تستطيع

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:11 م
الهجرة تدعو خبراء وعلماء مصر بالخارج للانضمام لمؤسسة مصر تستطيع مؤسسة مصر تستطيع - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أكدت وزارة الهجرة أن مؤسسة مصر تستطيع كيان خرج إلى النور ليجمع علماء وخبراء مصر بالخارج لتقديم خبراتهم وأبحاثهم من أجل المشاركة في عملية التنمية.

ودعت وزارة الهجرة خبراء مصر بالخارج إلى الانضمام للمؤسسة، موضحة أنه تم فتح باب العضوية على أن يكون التسجيل عبر الموقع الرسمي لها وهو: www.egyptcan.org.eg، و الدخول على القسم الخاص بالتسجيل، أو الدخول مباشرة على الرابط التالي:


ومن أهداف مؤسسة مصر تستطيع، تكوين رأى عام وطنى من المصريين فى الخارج، دعم العلماء والخبراء من المصريين فى الخارج لخطط التنمية القومية، والربط بين المصريين فى الخارج والوزارات للمشاركة فى خطط التنمية، وإنشاء قاعدة بيانات تضم علماء المصريين فى الخارج بمختلف تخصصاتهم، ووضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من علمائنا بالخارج ، وتبنى مشروعات علمية وبحثية فى الداخل بدعم علماء مصر بالخارج.
 


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