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النقل تنفذ مشروعا لتطوير وتحسين 181 محطة سكة حديد على مستوى الجمهورية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:01 ص
النقل تنفذ مشروعا لتطوير وتحسين 181 محطة سكة حديد على مستوى الجمهورية السكة الحديد - أرشيفية

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أعلنت وزارة النقل فى بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أنه يتم  تنفيذ خطة لتطوير محطات السكك الحديدية  لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وذلك ضمن خطة تطوير وزارة النقل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية من (بنية تحتية ومزلقانات ومحطات وكهربة اشارات وتطوير الورش والتعاقد على عربات جديدة للركاب والبضائع وجرارات جديدة وإعادة تأهيل الاسطول الحالي من العربات والجرارات وانشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية.

 وأضافت الوزارة في بيانها أن  هيئة السكك الحديدية تنفذ مشروعا لتطوير وتحسين 181 محطة سكة حديد، حيث تم الانتهاء من تحسين 120 محطة، وجارى العمل فى تحسين 13 محطة، وتطوير 42 محطة، وجارى العمل في تطوير 6 محطات.

 وأشارت الوزارة في بيانها أن أنه بالنسبة لمشروع تطوير المحطات فيشمل  تطوير عدد 48 محطة تم الانتهاء من (42 محطة) على أربع مراحل المرحلة الأولى بعدد ( 9 محطات ) بتكلفة ( 75 مليون جنيه ) والثانية بعدد ( 10 محطات ) بتكلفة ( 91 مليون جنيه ) والثالثة بعدد ( 11 محطة ) بتكلفة ( 48 مليون جنيه ) حيث تم الانتهاء منها جميعاً والمرحلة الرابعة تم الانتهاء من عدد ( 8 محطات ) بتكلفة ( 409 مليون جنيه ) وسبق الانتهاء من جميع الأعمال لعدد 4 محطات بخط أبو قير ( السوق – الحضره – غبريال – الظاهرية) بتكلفة 8 مليون جنية  مشيرا انه تم هدم وإعادة أنشاء مبانى المحطات المذكورة وكذلك تغيير بلاط الأرصفة والطبانات وإنشاء مظلات جديدة لإمكان ظهور المحطات بالشكل الحضارى اللائق مع استثمار الأماكن المتاحة بالمحطة لتعظيم إيرادات الهيئة وأنه جار العمل بعدد 4 محطات ( الإسكندرية تنتهى فى 30/4/2020 – دمنهور -المحلة الكبرى - العصافرة تنتهى في 30/9/2019) بالإضافة إلى تطوير محطة سيدى جابر بتكلفة 225 مليون جنيه  حيث تم الانتهاء من تنفيذ العمال بنسبة 98 % وتم تنفيذ الأعمال الحماية المدنية بنسبة  30 %  ومنتظر الانتهاء فى 31/12/2019 وكذلك تطوير محطة القاهرة بتكلفة 255 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ العمال بنسبة 98 % وتم تنفيذ الأعمال التكميلية بنسبة 90% ومنتظر الانتهاء فى 30/9/2019

   بينما يتم تقسيم  صيانة وتحسين  المحطات الى مشروعين يتم تنفيذهما على التواوي الاول يشمل تحسين وصيانة عدد 47 محطة بتكلفة 159 مليون جنيه تم الانتهاء من عدد 38 محطة محطة منها ( القلج البلد – ابو زعبل البلد – الشوبك – الزهوين – أوسيم – الكوم الأحمر ) وجارى العمل بمحطات( دناصور-  القناطر الخيرية القديمة - القناطر الخيرية الجديدة - شبرا الخيمة - إمبابة - السعدية – جنيفة - ناصر - بني حدير) من المتوقع الانتهاء فى  31/10/2019

والثاني يتمثل في مشروع صيانة وتحسين عدد 86 محطة بتكلفة 471 ميلون جنيه حيث تم الانتهاء من عدد 83 محطة منها ( قليوب – شلقان – سمادون - المنزله) و جارى العمل فى عدد  3 محطات وهى ( طنطا – الحوامدية - جزيرة شندويل) من المنتظر الانتهاء فى 7/10/2019 حيث تم رفع كفاءة المحطات لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق وتحقيق مستوى جودة للخدمة يرضي الركاب ويشمل ذلك أعمال تغيير بلاط الأرصفة والطبانات وتحسين دورات المياه وإنشاء مظلات جديدة .

 

 


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