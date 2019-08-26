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"النقل" تخطط لشراء 38 قطارا مكيفا للخط الأول والثانى للمترو بـ15 مليار جنيه

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:00 ص
"النقل" تخطط لشراء 38 قطارا مكيفا للخط الأول والثانى للمترو بـ15 مليار جنيه مترو ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تخطط وزارة النقل لتكييف قطارات خطوط المترو الثلاثة فى إطار تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، حيث تعتزم شراء 32 قطار مكيفا جديدا لصالح الخط الأول و6 قطارات مكيفة جديدة لخدمة الخط الثانى ضمن خطة تحديث قطاراتهما التى لم يتم تحديثها منذ بداية تشغيلهما ليرتفع بذلك عدد القطارات المكيفة الجديدة بالخطين الأول والثانى إلى 62 قطارا، حيث تم إدخال 20 قطار مكيف جديد بالخط الأول و4 قطارات مكيفة جديدة بالخط الثانى خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إنه تم التعاقد فعليا على شراء 32 قطارا مكيفة تعمل بأحدث التكنولوجيا فى العالم بتكلفة قدرها 317.8 مليــون يــورو و640 مليون جنيه ستعمل فى المرحلتين الرابعة والثالثة من الخط الثالث للمترو بجانب الـ 8 قطارات العاملة حاليا بالمرحلتين الأولى والثانية من الخط الثالث، لافتة إلى أنه وزارة النقل تخطط لشراء 32 قطارا مكيفا جديدا آخرين لصالح الخط الثالث، حيث أن جميع قطارات الخط الثالث التى يتم التعاقد عليها مكيفة.

وأضافت المصادر أنه إنهاء إجراءات شراء الـ 32 قطار المكيفين المخطط شراءها لصالح الخط الأول ضمن خطة تحديث أسطول قطاراته التى تعمل فى الخدمة منذ بداية تشغيله والمرتبطة بتوافر التمويل الذى يغطى تكلفتها، حيث تسعى وزارة النقل بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للحصول على قروض دولية حكومية تغطى تكلفة شراء هذه القطارات، لافتا إلى أن نفس الأمر بالنسبة للقطارات الـ 32 المخطط شراءها لصالح الخط الثالث للمترو.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تعاقدت مؤخرا مع شركة هيونداى روتم الكورية لتوريد وصيانة عدد 6 قطارات جديدة مكيفة للخط الثاني لمترو الأنفاق، لافتة إلى أن القطارات المكيفة المخطط شراؤها للخطين الأول والثانى وعددها 38 قطارا مكيفا جديدا تصل إجمالي قيمتها الإجمالية إلى 781 مليون يورو بما يعادل 15 مليار جنيه تقريبا، فيما ستصل تكلفة القطارات المكيفة المخطط شراءها لصالح الخط الثالث إلى حوالى 14 مليار جنيه.

وأكدت المصادر أن شراء كافة القطارات المكيفة المطلوب للخطين الأول والثانى أو الخط الثالث مرتبط بتوافر التمويل المطلوب، حيث تسعى وزارتا النقل والاستثمار والتعاون الدولى للحصول على قروض دولية ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل اللازم لشراء هذه القطارات، لافتة إلى أن إجمالى التمويل المطلوب يصل إلى 29 مليار جنيه.

يذكر أن وزارة النقل أعدت متكاملة لإحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمحافظة على سلامتهم لتحسين الخدمة المقدمة، وتشمل هذه الخطة تحديث كافة القطارات العاملة بهما منذ بداية تشغيلهما، بحيث يتم شراء عدد 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطار لصالح الخط الأول للمترو (المرج - حلوان) بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو، بالإضافة إلى الـ 6 قطارات الجديدة التى تم التعاقد عليها للخط الثانى، فضلا عن قطارات الخط الثالث الـ 64.

 

 


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