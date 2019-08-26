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النفط يرتفع بدعم آمال انحسار التوتر التجارى بين أمريكا والصين

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:32 م
النفط يرتفع بدعم آمال انحسار التوتر التجارى بين أمريكا والصين ناقله نفط - ارشيفيه
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعدما لمحت الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية تهدئة الحرب التجارية التى قوضت آفاق الاقتصاد العالمى والطلب على الخام.
 
وصعد خام القياس العالمى برنت 38 سنتا أو 0.64 % إلى 59.72 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكى 54 سنتا بما يعادل 1% إلى 54.71 دولار للبرميل.
 
وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن الصين تسعى لإبرام اتفاق تجارى بعدما أعلن أن بكين اتصلت الليلة الماضية بمسئولين أمريكيين لتبدى رغبتها فى العودة للحوار، مضيفا على تويتر "المحادثات مستمرة".
 
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ أنه لم يسمع عن إجراء مكالمة هاتفية بين الجانبين.
 
وقال كبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس الوزراء ليو خه فى وقت سابق إن بكين على استعداد لحل الأزمة من خلال مفاوضات "هادئة" وتعارض التصعيد.
 
وتأججت المخاوف حيال الاقتصاد العالمى مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى الأيام الأخيرة.
 
ففى الأسبوع الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 5  أو 10% على خمسة آلاف و78 منتجا من الولايات المتحدة بما فى ذلك النفط الخام ومنتجات زراعية وطائرات صغيرة.
 
وردا على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أنه سيطلب من الشركات الأمريكية البحث عن سبل لإغلاق أنشطتها فى الصين وتصنيع منتجات فى الوايات المتحدة.
 
وفى الأسبوع الماضي، قلصت شركات الطاقة الأمريكية منصات الحفر بأكبر وتيرة فى نحو أربعة أشهر ونزل عدد الحفارات لأقل مستوى منذ يناير 2018، مع خفض المنتجين الإنفاق على عمليات حفر جديدة واستكمال أنشطة حفر.

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