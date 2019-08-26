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النائب العام السعودى: المرأة أثبتت جدارتها وكفاءتها في جميع الأعمال

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:07 م
النائب العام السعودى: المرأة أثبتت جدارتها وكفاءتها في جميع الأعمال النائب العام السعودى
وكالات

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التقى النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة العامة، اليوم، أعضاء النيابة العامة، ملازمي التحقيق المعيّنات حديثاً، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان.

وأكد النائب العام، حسبما نقلت وكالة واس السعودية، أن المرأة في المملكة تحظى بعناية فائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وإشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي، موضحاً أن هذا العمل المهم أدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة.


وأشار الشيخ المعجب إلى أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها، مبيناً أن النيابة العامة قامت باختيار صفوة من أبناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة، مؤكداً أن هذه هي الدفعة الأولى لعمل المرأة وسيتبعها دفعات عديدة.


وأوضح أن عضو النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل, يتضمن الدراسة الأكاديمية والتدريب في مجال العمل والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.


ودعا الشيخ المعجب الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على ما يقدمانه من دعم كبير للنيابة العامة لتحقيق العدالة الناجزة وتحقيق الأمن لهذا الوطن الغالي.

 

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