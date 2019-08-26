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المشدد 7 سنوات لـ8 متهمين بالاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:33 م
المشدد 7 سنوات لـ8 متهمين بالاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين محكمة،ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره ، بالسجن المشدد 7 سنوات لمدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران، و7 آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، وإلزامهم بالرد والغرامة لكل منهم بمبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد على المنعم.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابة قيام، الأول  "بهاء .ص"  مدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين وسهل لباقى المتهمين الاستيلاء على أموال الصندوق.

 


الاستيلاء على المال العام

الاستيلاء على اموال دعم الطيارين

مطار القاهره

جنايات القاهرة

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