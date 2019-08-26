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المشدد 3 سنوات لعامل ضرب ربة منزل بجزع شجرة لسرقتها فى الشرقية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:58 ص
المشدد 3 سنوات لعامل ضرب ربة منزل بجزع شجرة لسرقتها فى الشرقية المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الإثنين، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات، لتعديه بالضرب على ربة منزل وسرقة هاتفها وحافظة نقودها بالقوة أثناء صعودها مسكنها بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

 

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

 

تعود تفاصيل القضية رقم 4906 لسنة 2019، جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، ليوم 27 مايو 2019، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "نورا فاروق محمد علي" 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بالمجاورة 59 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، تتهم فيه شخص مجهول الهوية بالتعدى عليها بالضرب بجذع شجرة وسرقة هاتفها المحمول وحافظة نقودها.

 

وتبين من تحريات النقيب محمود الشاهد، معاون مباحث ثان العاشر من رمضان، أن وراء ارتكاب الواقعة "السيد م ح إ" 25 سنة، عامل، مقيم بمساكن عثمان بدائرة القسم، حيث تسلل إلى منزل المجنى عليها وضربها حال صعودها المنزل، ما تسبب فى إصابتها بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمة بالساعد الأيسر والركبة اليمنى، فيما تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.


الشرقية

جنايات الزقازيق

العاشر من رمضان

سرقة

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