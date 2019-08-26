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المحاريث والهندسة تورد مواسير للمشروعات القومية بـ30 مليون جنيه

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:44 م
المحاريث والهندسة تورد مواسير للمشروعات القومية بـ30 مليون جنيه محمد حسنين رضوان
كتب عبد الحليم سالم

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قال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إنه في إطار التكامل المنشود بين شركات الدولة والدراسات التي قامت بها شركة المحاريث والهندسة لمعرفة احتياجات الشركات الحكومية والخاصة، قامت الشركة بتوقيع عقد توزيع حصري في مصر لمنتجات شركة جندال العالمية والمصنفة من أكبر 3 شركات علي مستوي العالم في إنتاج مواسير الزهر المرن المطلوب في شبكات مياه الشرب وكذلك الصرف الصحي.
 
وأضاف محمد حسنين رضوان لـ"اليوم السابع" إنه علي الفور قامت الشركة بالتنافس في مناقصة عامة والحصول علي إسناد بتوريد أقطار مختلفة من المواسير بقيمة 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات قوميه للبلاد، لافتا إلى أن ذلك يتواكب مع الاحتفال بمرور 90 عاما علي إنشاء الشركه، ومساهمتها في حركة التجارة المصرية، مؤكدا أن الشركة ربحت 11 مليون جنيه العام الماضى وتستهدف تحقيق 19 مليون جنيه أرباحا العام المالى الحالى.
 
 

المحاريث والهندسة

القابضة الكيماوية

محمد حسنين رضوان

قطاع الاعمال العام

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