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الكهرباء: 30 ألف و800 ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:00 م
الكهرباء: 30 ألف و800 ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل وصلت له شبكة الكهرباء اليوم الاثنين، هو 30 ألف و 800 ميجاوات.
 
وأوضح حمزة، فى بيان له مساء اليوم، أن حجم المتاح على الشبكة 47 ألف و950 ميجا وات، واحتياطى 17 ألف و 110 ميجاوات.
 
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة، أعلنت فى وقت سابق عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".
 
فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوى على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.

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