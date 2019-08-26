سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الأفغانية تقتل 8 مسلحين وتدمر مخابئ أسلحة تابعة لطالبان وداعش

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:56 م
القوات الأفغانية تقتل 8 مسلحين وتدمر مخابئ أسلحة تابعة لطالبان وداعش القوات الأفغانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قتلت القوات الخاصة الأفغانية ما لا يقل عن 8 مسلحين ودمرت مخابئ أسلحة تابعة لحركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابى خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت مصادر عسكرية مُطلعة اليوم الاثنين -بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية- إن القوات الخاصة الأفغانية قامت بتدمير مخبأ أسلحة كبير تابع لطالبان في منطقة سانجين بإقليم هلمند.
وأضافت المصادر أن القوات الخاصة قتلت مسلحا تابعا لطالبان، كما قامت بتدمير مخبأ آخر للأسلحة في منطقة إمام صاحب بإقليم قندوز. فضلا عن تدمير القوات الخاصة مخبأ آخر صغير للأسلحة تابع لتنظيم داعش في منطقة ديه بالا بإقليم نانجارهار.
وبحسب المصادر، فإن القوات الخاصة قتلت ثلاثة مسلحين تابعين لطالبان واعتقلت ثلاثة آخرين، كما قامت بتدمير مخبأ صغير للأسلحة في منطقة سيد آباد بإقليم ورداك، فيما قُتل أربعة مسلحون آخرون تابعون لطالبان ودُمر مخبأ للأسلحة تابع لهم خلال دورية للقوات الخاصة في منطقة برمال بإقليم بكتيكا.


أفغانستان

طالبان

داعش

حركة طالبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة