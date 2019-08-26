القوات الأفغانية تقتل 8 مسلحين وتدمر مخابئ أسلحة تابعة لطالبان وداعش

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قتلت القوات الخاصة الأفغانية ما لا يقل عن 8 مسلحين ودمرت مخابئ أسلحة تابعة لحركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر عسكرية مُطلعة اليوم الاثنين -بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية- إن القوات الخاصة الأفغانية قامت بتدمير مخبأ أسلحة كبير تابع لطالبان في منطقة سانجين بإقليم هلمند.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة قتلت مسلحا تابعا لطالبان، كما قامت بتدمير مخبأ آخر للأسلحة في منطقة إمام صاحب بإقليم قندوز. فضلا عن تدمير القوات الخاصة مخبأ آخر صغير للأسلحة تابع لتنظيم داعش في منطقة ديه بالا بإقليم نانجارهار.

وبحسب المصادر، فإن القوات الخاصة قتلت ثلاثة مسلحين تابعين لطالبان واعتقلت ثلاثة آخرين، كما قامت بتدمير مخبأ صغير للأسلحة في منطقة سيد آباد بإقليم ورداك، فيما قُتل أربعة مسلحون آخرون تابعون لطالبان ودُمر مخبأ للأسلحة تابع لهم خلال دورية للقوات الخاصة في منطقة برمال بإقليم بكتيكا.