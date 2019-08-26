القبض على 9 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية فى القليوبية

القليوبية – فريق المحافظات

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 9 من العناصر الإجرامية بحوزتهم أسلحة نارية آلية وذخيرة بعدة مراكز بنطاق المحافظة.

كانت حملة مكبرة شنتها مديرية أمن القليوبية بناء على توجيهات اللواء طارق عجيز مدير الأمن، لضبط العناصر الخطرة والأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية بنطاق دوائر مركز كفر شكر وشبرا الخيمة وطوخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 عناصر إجرامية وبحوزتهم 9 قطع أسلحة نارية وكمية من الذخائر غير المرخصة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.