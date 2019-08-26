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القبض على عاطل وبحوزتة 21 لفافات بانجو فى المنوفية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:27 م
القبض على عاطل وبحوزتة 21 لفافات بانجو فى المنوفية بانجو - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته 21 لفافة بانجو وسلاح أبيض سنجة، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من ضبط "شريف.ا.ع" 23 عامل عاطل، وبحوزته 21 لفافة بانجو وسلاح أبيض سنجة ومبلغ مالى وهاتف محمول، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


المنوفيه

امن المنوفيه

مركز شبين الكوم

بانجو

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