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الفنان أحمد جمال يشارك فى احتفالية المتعافين من تعاطى المخدرات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:22 م
الفنان أحمد جمال يشارك فى احتفالية المتعافين من تعاطى المخدرات الفنان أحمد جمال - أرشيفية
كتب - مدحت وهبة

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شارك الفنان أحمد جمال ، فى احتفالية المتعافين من تعاطى المخدرات بتقديم مجموعة من الاغانى لدعمهم خلال ختام فاعليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات .
 
جاء ذلك خلال فاعليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، بحضور وزيرى  التضامن الاجتماعىّ و الشباب  والرياضة ، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى . 
 
 
وستقوم وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الشباب بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز بعد انتهاء فعاليات الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات ،الذى أطلقه الصندوق
 
 
 

الفنان أحمد جمال

المتعافين من تعاطى المخدرات

وزيرك التضامن الاغانى المناهضة للإدمان

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