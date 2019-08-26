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الفحوصات المنتظمة لمرضي سكر النوع الثانى.تحميهم من فقد البصر والأطراف

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:00 ص
الفحوصات المنتظمة لمرضي سكر النوع الثانى.تحميهم من فقد البصر والأطراف سكر النوع الثانى يسبب مضاعفات خطيرة
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة The Sun البريطانية فى تقرير لها، أن حوالى 200 مريض مصاب بمرض السكري من النوع 2 يفقدون أبصارهم أو أطرافهم كل يوم على مستوى العالم، وفقا لما ذكرته هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وحذررئيس الصحة سايمون ستيفنز، من أن الكرش وزيادة محيط الخصر المتزايد في بريطانيا يؤدى للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، يتم تشخيص شخص واحد كل 3 دقائق بمرض السكر من النوع الثانى.

وأشارت الصحيفة إلى إن أحد الأسباب الرئيسية للعمى والبتر والعجز وأمراض القلب، يقوم الجراحون بإجراء 25 عملية بتر يوميًا لمرضى السكري من النوع الثاني ، كما سيتوفى 4 من 5 في غضون خمس سنوات من بتر ساقه، أو قدمه، أو إصبع قدمه ،مضيفة أنه يتطلب  اجراء فحوص واختبارات عاجلة بعد الاصابة بمرض السكر لمتابعة مشاكل البصر الناجمة عن مرض السكري من النوع 2 ، لكن رؤساء هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" يؤكدون بأن الغالبية العظمى من الحالات يمكن تجنبها إذا فقد المرضى بعض الوزن الزائد.

وأوضح ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية  "NHS "، أنه يجب وضع خطة لتناول الطعام لمكافحة النوع الثاني من السكر.

ويصف السمنة بأنها "واحدة من أكبر التحديات الصحية في عصرنا.

يطالب تام فراي، بالمنتدى الوطني للسمنة، بإجراء فحوصات منتظمة للوزن لمساعدة البريطانيين في الحفاظ على صحتهم، موضحا أن غالبية هذه الحالات يمكن الوقاية منها.

 

 


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بتر الاطراف

العمى

العمر وبتر الاطراف احد مسببات مرض السكر

مريض السكر

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