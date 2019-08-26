الغرف التجارية: إنشاء فرع بالعياط وتطوير منظومة التأمين الصحى لخدمة التجار

أكد عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الأول بحضور جميع الأعضاء على تطوير منظومة التأمين الصحي للتجار أعضاء الغرفة.

وأضاف ناصر في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الغرفة رصدت 3 ملايين جنيه للتأمين الصحي على التجار، مشيرًا إلى أن المشروع لقى ترحيبًا من التجار خلال العام الماضي وأن الإدارة تلقت عددًا من الاقتراحات جارٍ دراستها من أجل التطوير وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للتجار.

وأشار ناصر إلى أن المجلس قرر فتح فرع جديد في مدينة العياط وذلك لخدمة التجار هناك وفي المدن المجاورة لها.