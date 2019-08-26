الصين مستعدة لحل الخلاف التجارى مع أمريكا من خلال المفاوضات الهادئة

بكين (رويترز)

قال ليو هى، نائب رئيس وزراء الصين، اليوم الاثنين، إن بكين مستعدة لحل خلافها التجارى مع الولايات المتحدة، من خلال المفاوضات الهادئة وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع، وذلك حسبما ذكرت صحيفة تدعمها الحكومة.

وقالت صحيفة تشونجتشينج مورننج بوست، إن "لى" كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر تكنولوجى فى تشونجتشينج بجنوب غرب الصين.

وتأتى هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأسبوع الماضى، فرض رسوم إضافية بنسبة 5% على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار فى أحدث خطوة أعلنت بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامى.