السيسى: تغير المناخ يمثل تهديدا مباشرا للجميع ويحتم علينا التصدى له

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تغير المناخ يمثل تهديدا مباشرا للجميع ويحتم رفع مستوى تعهداتنا فى التصدى له، موضحا أن إفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تغير المناخ رغم أنها مسئولة عن نسبة ضيئلة من إجمالى الانبعاثات العالمية.

وشدد الرئيس السيسى على التمسك بمبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء فى التعامل مع ظاهرة تغير المناخ، مؤكدا أهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات وجهود التكيف مع آثار المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى، أمام جلسة المناخ المنعقدة على هامش قمة السبع التى تختتم أعمالها اليوم الاثنين فى فرنسا.