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السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:44 م
السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة ضمان عدم فرض أعباء إضافية على الدول الأفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ، لافتا إلى أن هذه الأعباء تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى "جلسة المناخ والتنوع البيولوجى" على هامش قمة السبع فى فرنسا، أن مصر لم تدخر جهدا خلال رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين وللمجموعة الأفريقية لإنجاح تفعيل اتفاقية باريس للمناخ.

وكشف الرئيس السيسى، أن الدولة المصرية تترأس مع المملكة المتحدة تحالف "التكيف والقدرة على التحمل" فى قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال الشهر القادم.


السيسى

الرئيس السيسى

كلمة الرئيس السيسى

قمة السبع

اليوم السابع بلس

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