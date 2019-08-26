الزراعة: 28 مديرية تكثيف لجانها لتدقيق بيانات مساحات الخضر والفاكهة والنخيل

كتب عز النوبى

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 28 مديرية زراعية ن وإدارة الخضر والبساتين بالمحافظات، حصر البيانات الزراعية لمساحات الخضر والفاكهة والنباتات العطرية والطبية والنخيل ومحاصيل أخرى بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وأكد محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات ل، "اليوم السابع "، أن هناك لجان دورية تعمل على حصر البيانات الزراعية للخضر والفاكهة والنخيل والنباتات العطرية والطبية بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف، وضبط منظومة الإنتاج.

وأوضح " محمود عطا " أن هناك تكليفات لجميع ادرات المحاصيل البستانية تكثيف الحملات المرورية على جميع محاصيل الخضروات بكافة أنواعها لزيادة الانتاجية وتغطية السوق المحلى من خلال توفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات،هدفها توفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء.