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" الزراعة " حزمة ارشادية لمزارعى العنب خلال موسم الحصاد ..تعرف عليها

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:00 ص
" الزراعة " حزمة ارشادية لمزارعى العنب خلال موسم الحصاد ..تعرف عليها محصول العنب
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع "، عدد من   الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية  خلال  موسم حصاد العنب ، من خلال حزمة ارشادية وتوصيات فنية خلال جمع الثمار  وطرق وتسميد  الأشجار.

وقال تقرير  المحاصيل  البستانية، أن  من أهم الممارسات الجيدة فى  متابعة  أشجار العنب ، إيقاف الرى مؤقتا بالنسبة للأصناف متوسطة النضج حتى موعد الجمع ، و إجراء عملية قصف الأفرع النامية بالنسبة للأصناف المتوسطة أو متأخرة النضج بمعدل 5 سلاميات إبتداء من القمة و ذلك فى المناطق الحارة لتقليل البخر من الأوراق.

 وأضاف التقرير ،أنه لابد من  مقاومة الحشائش إما بالعزيق أو باستخدام المبيدات الموصى بها ، موضحا أنه  فى حالة التأخر فى جمع المحصول للأصناف المبكرة مثل ( البناتي و الرومي الأحمر ) و الرغبة فى التخزين على الأشجار ينصح باعتدال الري و أن يكون على الحامي و إزالة الأفرع الثانوية المتجهة لقلب الشجرة و الرش الكيماوي بالمبيدات للوقاية من أعفان الثمار.

 وتابع  التقرير،  أن  الأشجار التي تروى غمرا ، ينصح بدعمها بدفعة من التسميد الازوتى والبوتاسى بعد جمع المحصول  وفى حالة الأراضى عالية الخصوبة والأشجار القوية والأصناف متأخرة النمو يتم تجنب إضافة أي أسمدة بعد جمع المحصول  ، و فى حالة الأراضى المستصلحة والفقيرة فى محتواها من العناصر الغذائية يتم إضافة 100 جم سلفات نشادر / للشجرة أكبر من 3 سنوات دفعة واحدة، الأشجار التى تروى بالتنقيط  يضاف 150 جم نترات نشادر + 50 جم سلفات بوتاسيوم لكل متر مكعب من ماء الرى ويكرر اسبوعيا حتي نهاية سبتمبر .

 

 


حصاد العنب

أشجار العنب

المحاصيل الزراعية

رى العنب

مكافحة الحشائش

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