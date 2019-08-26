" الزراعة " حزمة ارشادية لمزارعى العنب خلال موسم الحصاد ..تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع "، عدد من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية خلال موسم حصاد العنب ، من خلال حزمة ارشادية وتوصيات فنية خلال جمع الثمار وطرق وتسميد الأشجار.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، أن من أهم الممارسات الجيدة فى متابعة أشجار العنب ، إيقاف الرى مؤقتا بالنسبة للأصناف متوسطة النضج حتى موعد الجمع ، و إجراء عملية قصف الأفرع النامية بالنسبة للأصناف المتوسطة أو متأخرة النضج بمعدل 5 سلاميات إبتداء من القمة و ذلك فى المناطق الحارة لتقليل البخر من الأوراق.

وأضاف التقرير ،أنه لابد من مقاومة الحشائش إما بالعزيق أو باستخدام المبيدات الموصى بها ، موضحا أنه فى حالة التأخر فى جمع المحصول للأصناف المبكرة مثل ( البناتي و الرومي الأحمر ) و الرغبة فى التخزين على الأشجار ينصح باعتدال الري و أن يكون على الحامي و إزالة الأفرع الثانوية المتجهة لقلب الشجرة و الرش الكيماوي بالمبيدات للوقاية من أعفان الثمار.

وتابع التقرير، أن الأشجار التي تروى غمرا ، ينصح بدعمها بدفعة من التسميد الازوتى والبوتاسى بعد جمع المحصول وفى حالة الأراضى عالية الخصوبة والأشجار القوية والأصناف متأخرة النمو يتم تجنب إضافة أي أسمدة بعد جمع المحصول ، و فى حالة الأراضى المستصلحة والفقيرة فى محتواها من العناصر الغذائية يتم إضافة 100 جم سلفات نشادر / للشجرة أكبر من 3 سنوات دفعة واحدة، الأشجار التى تروى بالتنقيط يضاف 150 جم نترات نشادر + 50 جم سلفات بوتاسيوم لكل متر مكعب من ماء الرى ويكرر اسبوعيا حتي نهاية سبتمبر .