"الزراعة" تلزم شركات إنتاج الأسمدة باستكمال 400 ألف طن باقى حصتها

كتب عز النوبى

واصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، اجتماعاتها مع شركات الأسمدة المنتجة، لاستكمال حصص مقررات الزراعات الصيفية، من قبل الشركات المنتجة الملتزمة بالتوريد حاليا، حتى اكتمال النصاب لكل محصول منزرع حسب الحصص المقررة.

وأكد تقرير الخدمات الزراعية، استلام مليون و800 ألف من احتياجات الأسمدة الصيفية من قبل الشركات والبالغة 2.2 مليون طن، منذ بدء زراعات المحصول الصيفى، حيث يتم حاليا إلزام الشركات بالشحن لاستكمال باقى حصتها والبالغة 400 ألف طن.

وأوضح تقرير الخدمات والمتابعة، أن معظم المحاصيل الصيفية دخلت الآن مرحلة ما قبل النضج، محصول الذرة مرحلة ما بعد النضج، والأرز تم طرد السنابل، وعدة محاصيل زراعية صيفية أخرى فى مرحلة النضج، وهناك تكليفات للإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، تطبيق منظومة "الباركود" وهى التتبع على الأسمدة الزراعية للقضاء على عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات، والمتابعة من بدء خروج المخصصات من المصنع وحتى وصولها للجمعيات الزراعية وتوزيعها، حرصا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة.