الرئيس الفرنسى: نأمل فى عقد قمة بين ترامب وروحانى خلال الأسابيع المقبلة

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن الأجواء تسمح بعقد لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكى ترامب والرئيس الإيرانى روحانى، معربا عن رغبته فى عقد قمة بين ترامب وروحانى فى الأسابيع المقبلة، خاصة أن الاتفاق يمكن أن يحدث بينهم إذا حدث هذا اللقاء.

وأضاف الرئيس الفرنسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ختام قمة السبع التى اختتمت أعمالها فى فرنسا اليوم، أنه علينا الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل حل الأزمة الإيرانية، لافتا إلى أن فرنسا تسعى للتوصل لاتفاق مشترك مع واشنطن بشأن الخلافات التجارية.

وأكد الرئيس الفرنسى، أنه يجب أن نفعل شيئا يوقف التصعيد ويحقق الأهداف وأشكر الرئيس ترامب وإدارته لديهم رغبة للوصول إلى اتفاق وفق شروط توافق المنطقة حيث لايكون هناك حيازة للسلاح النووى فى إيران.

وأضاف ماكرون، لدينا قواعد وقوانين دولية حول التجارة الدولية، يجب أن نعمل معا لاحترام تلك القوانين، وحماية الملكية الفكرية وهناك نقاشات تجرى بين الرئيس ترامب والرئيس الصينى فى ذلك الشان، ولدينا اتفاقات قد يتبلور فى الفترة المقبلة.