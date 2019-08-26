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الرئيس السيسي يؤكد لترامب على مواصلة التعاون والتفاهم بين البلدين

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:42 ص
الرئيس السيسي يؤكد لترامب على مواصلة التعاون والتفاهم بين البلدين الرئيس السيسى خلال لقاءه مع ترامب
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين عن خالص سعادته وشكره بلقائه مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب .
وقال السيسى - خلال اللقاء الذى عقد على هامش قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا - "إن التفاهم والتقدير والاحترام المتبادل بين مصر وأمريكا أكثر من عظيم"، مضيفا أن العلاقات بين البلدين مستمرة قبل الحملة وبعد انتهاء الحملة - فى إشارة إلى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية - ..نحن قدمنا لكم التهنئة مبكرا سابقا.. وسوف نقدم التهانى المبكرة مرة أخرى، مؤكدا على مواصلة التعاون والتفاهم بين البلدين وخالص الشكر والتقدير.
من جانبه..أكد الرئيس الأمريكي أن مصر حققت تقدما كبيرا جدا تحت زعامة الرئيس السيسي، معربا عن خالص التقدير والتهاني على تلك الإنجازات والتقدم الكبير في كافة الأصعدة . 
وقال الرئيس ترامب "سوف نتحدث اليوم عن التجارة وعن القوات المسلحة وبعض الأشياء التي تحدث في الشرق الأوسط، وسوف نتحدث عن الصين.. عن رغبة الصين في إجراء صفقة معنا..حيث إن الصينيين يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات"، موضحا أنه ستتم مناقشة موضوع الصين لاحقا وسنتناقش مع الصين وسيكون هناك مؤتمر صحفي.


الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

لقاء السيسى مع ترامب

دونالد ترامب

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