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الذهب يخترق مستوى 1550دولارا للمرة الأولى فى 6سنوات بفعل توترات تجارية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:21 م
الذهب يخترق مستوى 1550دولارا للمرة الأولى فى 6سنوات بفعل توترات تجارية الذهب
رويترز

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قفز الذهب بما يزيد عن 1% مخترقا مستوى 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) اليوم الاثنين، وذلك للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات مع تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة بفعل تنامي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1531.20 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1538.90 دولار للأوقية.

وقال كارستن مينكي المحلل لدى جوليوس باير "ما يحدث بسبب التوترات التجارية وما يرتبط بها من خطر تباطؤ عالمي أو ربما ركود عالمي، وهو ما يدفع المستثمرين صوب الملاذات الآمنة للاستثمار".

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عن رسوم إضافية قدرها 5%على منتجات صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، بعد ساعات من قيام بكين بالكشف عن رسوم انتقامية على منتجات أمريكية قيمتها 75 مليار دولار.

ومن بين المعادن النفسية الأخرى، قفزت الفضة 1.2% إلى 17.61 دولار للأوقية وكان قد سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر 2017 عند 17.77 دولار.

وارتفع البلاتين 0.9% إلى 860.90 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1% إلى 1475.10 دولار للأوقية.


الذهب

أسعار الذهب

المعادن النفسية

البلاتين

رويترز

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