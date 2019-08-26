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الدمغة والموازين : مصادرة 1.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:27 ص
الدمغة والموازين : مصادرة 1.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية مشغولات ذهبية
كتب مدحت وهبة

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أعلن اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مصادرة 1.5 كيلو ذهب غير دموغة من خلال المصلحة، لدى بعض المحلات بمحافظة الإسكندرية ، قبل بيعها للمواطنين، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان رئيس المصلحة الدمغة والموازين لـ"اليوم السابع"، قد أكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهت بشأن تكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب والفضة للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق، لضمان عدم تلاعب البعض بالمنتجات، حيث يجرى تشكيل مجموعات عمل من مفتشى المصلحة للرقابة على الأسواق والتأكد من جودة المعادن الثمينة المطروحة بالأسواق.


الدمغة والموازين

عبد الله منتصر

مصادرة ذهب غير مطابق للمواصفات

ضبط ذهب غير مطابق للمواصفات بالاسكندرية

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