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الجامعة العربية والاتحاد الاوروبى ينظمان ورشة عمل حول أساليب التنبؤ غدا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:05 م
الجامعة العربية والاتحاد الاوروبى ينظمان ورشة عمل حول أساليب التنبؤ غدا الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر

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تنظم الأمانة العامة بالجامعة العربية (إدارة الرصد ومتابعة الأزمات) غدًا ورشة عمل حول "أساليب التنبؤ والفكر الإستراتيجي"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج (الحوار 2)، وذلك خلال يومي 27 و28 أغسطس بمقر الأمانة العامة.

وتتناول ورشة العمل مفاهيم وأدوات التنبؤ المختلفة، وكيفية الاستفادة منها للتعرف على التحديات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وكيفية بناء السيناريوهات المستقبلية التي تسهم في وضع الرؤى والخطط المحكمة لمواجهة تلك التحديات.

وتأتي هذه الورشة في إطار برنامج (الحوار 2)، الذي يستهدف تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في الموضوعات والقضايا ذات الأولوية.

 


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الشرق الاوسط

اوروبا

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