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التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:47 م
التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن معدلات نمو التجارة فى مصر بلغ 23% حاليا ، وأن حجم استهلاك المصريين من دخلهم يصل 45% للمواد الغذائية والملابس.


 وأضاف إبراهيم عشماوى أنه فى إطار استراتيجية الجهاز للتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية سيتم الشهر المقبل وضع حجر الأساس لإنشاء أول منطقة لوجستية فى محافظة الأقصر على مساحة 15.5 فدان بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال عقب لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع مستثمر إماراتى لبحث فرص جديدة للاستثمار فى أنشطة تجارية جديدة.
 

 


التموبن

التجارة الداخلية فى مصر

حجم التجارة الداخلية فى مصر

اليوم السابع بلس

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