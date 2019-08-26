"التموين" تنتهى اليوم من صرف مقررات سلع الدعم عن شهر أغسطس

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور محمد عاطف ، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من صرف السلع المدعمة عن شهر أغسطس الجارى لبقالى التموين، اليوم الاثنين ، فى محافظات الوجه القبلى لصرفها لأصحاب البطاقات، بجانب صرف الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت، توفير مخزون استراتجيى للسلع الأساسية، حيث يكفى السكر لمدة 8 أشهر والقمح 4.5 أشهر والأرز حتى منتصف شهر الأرز بجانب توفير مخزون من الدواجن حتى إبريل المقبل، وكذلك هناك تعاقدات حتى نهاية 2020، لافتة إلى أنه لأول مرة يرتفع المخزون الاستراتيجى للسلع بهذا الشكل.