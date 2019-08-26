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التموين تعلن توقيع عقود لإنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:59 م
التموين تعلن توقيع عقود لإنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، فى 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل.

وأضاف أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين فى العديد من المحافظات باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار لافتا إلى  ذلك سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.

جاء   ذلك خلال عقب لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع مستثمر إماراتى لبحث  فرص جديدة للاستثمار فى أنشطة تجارية جديدة.





 


التموين

ابراهيم عشماوى

انشاء سلاسل هايبر ماركت

مجموعة اللولو

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