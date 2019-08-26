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التضامن: وصول آخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية الجمعة المقبل

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:00 ص
التضامن: وصول آخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية الجمعة المقبل حجاج - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، استمرار تفويج عودة حجاج الجمعيات من الأراضى المقدسة يوم الجمعة المقبلة ليكتمل إجمالى حجاج الجمعيات إلى 12 ألف حاج بعد انتهاء مناسك الحج.

وكان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج، وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة.

 

 


التضامن

ايمن عبد الموجود

حجاج الجمعيات

عودة حجاج الجمعيات من الاراضى المقدسة

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