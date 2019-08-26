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التحالف العربى يسقط طائرتين بدون طيار تتبعان مليشيا الحوثى باتجاه السعودية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:02 ص
التحالف العربى يسقط طائرتين بدون طيار تتبعان مليشيا الحوثى باتجاه السعودية العقيد الركن تركى المالكى
كتب محمد تهامى زكى

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صرح العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بأن قوات التحالف تمكنت، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوى للجمهورية اليمنية، أطلقتهما مليشيا الحوثى الإرهابية، من صنعاء باتجاه المملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى أن جميع محاولات المليشيا الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية ومن يقف وراؤها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التى تتلقاها وحالة السخط الشعبى تجاهها.

وأكد المالكى، استمرار قيادة التحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

 


العقيد الركن تركى المالكى

التحالف العربى

اليمن

السعودية

صنعاء

تحالف دعم الشرعية

الحوثيين

مليشيا الحوثى

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